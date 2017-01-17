Çiftçilere Tarsim'den 8 Milyon 929 Bin TL Devlet Prim Desteği

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, 2016 yılında 26 bin 72 kişinin tarım sigortası yaptırdığını, çiftçilere 8 milyon 929 bin TL devlet prim desteği verildiğini belirtti.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, tarım sigortasının yeni uygulamaları ve Tarımsal İşletme Danışmanı uygulaması hakkında bilgiler verdi.



"Çiftçilere 8 milyon 929 bin TL devlet prim desteği verildi"



Tarım sigortası yaptırmanın çok önemli olduğunu ifade eden Nail Kırmacı, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen Kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için sel ve su baskını riskleri teminat kapsamına alınmıştır. Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacak ancak açık alanda yetiştirilen Meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olacak. Havza ilçemiz Türkiye de 2017 yılında buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası uygulanacak pilot ilçeler arasına dahil edildi. Buğday ürününde sigorta prim tutarının yüzde 60'ı devlet tarafından ödenecektir. Samsun'da Tarım Sigortası poliçe sayısı her geçen yıl artarak 2016 yılında 26 bin 72 sayısına ulaşmıştır. 2016 yılı toplam prim tutarı 15 milyon 661 bin 406 TL olup, bunun 8 milyon 929 bin 368 TL'si devlet prim desteğidir. Ayrıca ilimiz genelinde zarar gören çiftçilerimize de 3 milyon 772 bin 117 TL tazminat ödenmiştir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzluk durumunda mağdur olmamaları için Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet yardımlarından istifade edemeyeceklerdir. Değerli Çiftçilerimiz sadece yapılması gereken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ilçe Müdürlükleri'ne başvurularak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olunup ya da kayıtların güncellenip, ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sigorta yaptırılmasıdır" dedi.



Tarımsal İşletme Danışmanı uygulaması



Tarımsal İşletme Danışmanı uygulaması hakkında bilgiler veren Kırmacı, "İşletme bazlı yeni modelde çalışacak personel, eğitim ve yayım, hayvan sağlığı ve üretimi, bitki sağlığı ve üretimi, desteklemeler ve kontrolü, istatistik ve veri güncelleme görevlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından verilecek diğer görevleri de (gıda denetimi, mera, arazi toplulaştırma hizmetleri) yürüteceklerdir. Bu model kapsamında her tarım işletmesinin en az 1 personelin sorumluluğuna verilmesi ve ihtiyaç kadar yedeğinin belirlenmesi kaydıyla birden çok ziraat mühendisi ve/ veya veteriner hekimin görevlendirilmesi, ayrıca ziraat teknikeri/ teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni ile diğer personellerin uygun görülenlerinin de yardımcı personel olarak sisteme dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda İl Müdürlüğümüzde toplam 192 mühendis ve 104 veteriner hekim ile çalışmalar başlatılarak sisteme tanımlamaları yapılmıştır. Ekim ayından itibaren ilimizde 4 bin 232 bitkisel işletme ve 3 bin 118 hayvancılık işletmesi ziyaret edilmiştir. İşletme sahibi çiftçilerimiz İlçe Müdürlüğüne giderek danışmanı ile bilgi alış verişinde bulunabilmektedir. Tarımsal İşletme Danışmanlığı ile tarımsal işletmelerin giderlerini azaltarak tarımsal üretim değerini ve gelirlerini artırmak ve tarımsal verilerin doğru tespitini yapmak, çiftçilerimizin hizmete ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN