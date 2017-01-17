Çiftçilere Tarım Sigortası Uyarısı

Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, çiftçilerin doğal afetlerden dolayı karşılaşabilecekleri zararı en aza indirebilmek için mutlaka devlet destekli tarım sigortası yaptırması gerektiğini bildirdi.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler, işletme ölçekleri ile devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarlarının, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğini belirtti.



Tarım sigortaları 2017 yılı uygulamalarının 31 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ilk defa 2017 yılında üreticilerimiz meyve ağaçlarına ve fidanlarına, paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yaptırabilecektir. Ayrıca, yine ilk kez bu yıl kuraklık için buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortası yapılmaya başlanmıştır." dedi.



Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, üreticileri tarım sigortası yaptırmaları hususunda teşvik amaçlı uyguladığı önemli tarım politikalarından birinin de tarım sigortasında poliçe tutarının yüzde 50'sinin devlet destekli hibe olarak karşılanması olduğuna dikkati çekerek, "2017 yılında devlet prim desteği oranı, tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacak. Ancak, açık alanda yetiştirilen meyvelerde don olayına karşı üçte bir oranında ek prim desteği uygulanacaktır. Bu sebeple üreticilerimizin olabilecek afetler sonucunda yaşanması muhtemel zararları karşılaması ancak tarım sigortası yaptırmakla mümkün olmaktadır." diye konuştu.



Çiftçilerin TARSİM'in yetkili kıldığı sigorta acentelerine giderek başvurabileceklerini de dile getiren Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz, şunları kaydetti:



"Geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetlerden dolayı birçok üreticilerimiz büyük mağduriyetler yaşamıştır. Bu mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için tarım sigortaları üreticilerimizin olmazsa olmazı. Çiftçilerimiz doğal afetlerden dolayı karşılaşabilecekleri zararı en aza indirebilmek için mutlaka devlet destekli tarım sigortası yaptırmalıdır. Üreticilerimiz, çağrılarımızı dikkate alarak son günü beklemeden ürünlerini ya da bahçelerini tarım sigortası yaptırmaları gerekmektedir."



Yılmaz, tarımın üstü açık fabrikaya benzediğini kaydederek, sürekli doğal afetlerle karşılaşma riski bulunduğunu, üreticilerin ürünlerine teminat altına almalarının ancak tarım sigortası yaptırmakla mümkün olabileceğini vurguladı.



Fındık ve kivi



Yılmaz, bölgelerinde en çok üretim yapılan tarım ürününün başında fındık ve kivinin geldiğini anımsatarak, "Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda fındık ve kivi zirai dondan en çok etkilenen tarım ürünlerinin başında gelmiştir. Tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz zararlarını en aza indirmiş ancak, yaptırmayanlar çok ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Özellikle fındık ve kivi üreticilerimizin de çağrılarımıza kulak vererek tarım sigortası yaptırmalarında son derece fayda vardır." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, fındık için son poliçe tarihinin 5 Mart 2017, kivi için ise 22 Şubat 2017 tarihi olduğunu sözlerine ekledi.