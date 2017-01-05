Çiftçilere Sertifikaları Verildi

Şereflikoçhisar ilçesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan çiftçilere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda kalite ve verimin artırılmasını amacıyla başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında açılan kurslarda eğitimlerini tamamlayan çiftçilere belge verilmesi için tören düzenlendi.



Belediye salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, belediyelerden ve ilçe tarım müdürlüklerinden proje beklediklerini söyledi.



Güven, "Ankara'nın yem bitkisi ihtiyacı vardı. Bu eksikliği tohum desteği vererek, yem bitkilerinin artırılmasını sağladık. Sılajlık mısır biçme ve paketleme işlemlerini bizler yapacağız çiftçilerimiz bizleri çağırsın yeter." dedi.



Şereflikoçhisar'a yapılacak mezbahanın tescil işlemlerinin bitmek üzere olduğunu anlatan Güven, mezbaha projesini yaza yetiştirmeyi planladıklarını aktardı.



Belediye Başkanı Ferda Polat da AK Parti hükümetleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarımsal konularda vatandaşlara destek olduğunu söyledi.



Belediye olarak çiftçilere değer verdiklerini aktaran Polat, "Çiftçiler Türkiye'nin geleceğidir. Üretim olmadan bir şey olmaz." dedi.



Konuşmaların ardından Şereflikoçhisar ilçesinden 213, Evren ilçesinden de 9 çiftçiye sertifikaları verildi.