Çiftçilere Damlama Sulama Şartı Getirildi

Mardin İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilerin mısır desteğinden faydalanabilmeleri için damla sulama sistemi yönteminin zorunlu hale getirildiğini duyurdu.



Mardin İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 1milyon 500 bin dekar arazinin sulandığı, ancak söz konusu sulamanın büyük bir kısmının vahşi sulama yöntemiyle yapıldığı ifade edildi. Vahşi sulama sisteminin enerji ve su israfının yanında toprak kalitesine de önemli oranda zarar verildiğinin altının çizildiği açıklamada, çiftçilerin mısır desteğinden faydalanabilmeleri için damla sulama sistemi yönteminin zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili Tebliğ doğrultusunda vahşi sulamanın sakıncaları olan enerji ve su israfı ile yüzeysel toprak kaybının önüne geçmek için basınçlı sulama sistemleri projesi uygulamaktadır. Basınçlı Sulama Sistemleri Projesi hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin TL tüzel kişiler için 200 bin TL'ye yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. Çiftçilerimizin özellikle mısır üretim yapabilmeleri ve mısır desteğinden faydalanabilmeleri için damla sulama sistemi yöntemiyle sulama yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafında kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için tarla içi bireysel sulama sistemleri desteklenmektedir. 2016\13 nolu Tebliğ 1\1\2016-31\12\2020 tarihleri arasında uygulamaktadır. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 1 Ocak 2017 tarihinden başlayarak kırk beş gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilecektir" denildi. - MARDİN