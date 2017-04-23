Çiftçilere Bağ Budama Eğitimi

Şefaatli Karanlıkdere mevkisinde bulunan üzüm bağlarını daha verimli hale getirmek, üzümlerin Türkiye pazarına açılmasını sağlamak amacıyla verilen "Bağcılıkta budama teknikleri" eğitimini tamamlayan 40 çiftçiye sertifikaları verildi.



Şefaatli Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Vekili Şükrü Çakır, Karanlıkdere mevkisinin hem Şefaatli hem de Yozgat için önemli bir yer olduğunu söyledi.



Vali Kemal Yurtnaç'ın da Karanlıkdere mevkisine çok önem verdiğini hatırlatan Vali Vekili Çakır, "Bu bölgenin canlandırılması, üzüm bağlarının eski günlerine dönmesi ve üretimin artırılarak Türkiye pazarına sunulması için valiliğimiz öncülüğünde çalışmalar başlatıldı. Daha önce Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç'ın öncülüğünde burada üzüm bağları bulunan çiftçilerimiz Denizli ilindeki üzüm bağlarında ve üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Oradaki modellerin ilimizde de uygulanması için fikir alışverişinde bulunuldu. Şimdi de burada üretim yapan çiftçilerimizin bağlarını daha sağlıklı, usulüne uygun bir şekilde budamaları için eğitim verildi. İnşallah burası orta ve uzun vadede eski günlerine kavuşacaktır." dedi.



Vali Vekili Çakır, eğitimde çiftçilere bağ budaması ve terbiye sistemleri, bağcılığın ekolojik istekleri, bağda sulama teknikleri, mekanizasyon uygulamaları, bağ hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında teknik bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.



Sertifika töreninin ardından Vali Vekili Şükrü Çakır, Kaymakam Menderes Topçuoğlu, Tarım İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ Karanlıkdere mevkisinde incelemelerde bulundu.