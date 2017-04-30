Çiftçilerden Şükür Duası

Antalya'nın Korkuteli'nde çiftçiler yağışların bol olması nedeniyle şükür duası yaptı.



Korkuteli ilçesine bağlı Datköy Mahallesi'nde çiftçiler, Datköy ve Beğiş muhtarlığı tarafından organize edilen şükür duası etkinliğinde buluştu. Yapılan duaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi.



Şükür duasının yapılmasından sonra Datköy Mahalle Muhtarı Veli Kısa, "Her yıl Datköy ve Beğiş Mahallesi olarak birlikte yağmur duası yapıyorduk. Bu yıl da mahalle olarak şükür duası yapmak istedik. Kuraklık olduğunda insanlar şöyle bir kendine çeki düzen verir, görür ki hiçbir şey kendisinin dilemesiyle olmuyor. Allah rahmetini esirgerse birçok yerden eksilme ve bu vesileyle kuraklık zamanı yağmur duası zamanıdır" dedi. - ANTALYA