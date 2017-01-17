Çiftçiler Tarım Sigortası Konusunda Bilgilendirildi

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçiler, Tarım Sigortaları Havuzu (Tarsim) sigortası konusunda bilgilendirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, tarım sigortası ile ilgili bir sunum yaparak çiftçileri bilgilendirdi.



Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan toplantıda yaptığı açıklamada, Adıyaman genelinde 2,4 milyon dekar tarıma elverişli alan bulunduğunu ve bunun yüzde 10'luk kısmının sigortasının çiftçiler tarafından yapıldığını söyledi.





Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Adıyaman'da bin 25 çiftçinin doğal afetlerden zarar gördüğünü ve çiftçilerin borçlarının ertelendiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:



"Dünya nüfusunun beslenmesi ancak düzenli bir tarımsal üretimle sağlanabilmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan krizler ve küresel ısınma nedeniyle dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Giderek azalan su kaynakları tarımsal üretimi önemli boyutlarda etkilemektedir. Bütün bunlardan dolayı artan dünya nüfusunun yeterli ve düzenli beslenebilmesi, tarımsal risklerin en az seviyeye indirilerek tarım sektörünün geliştirilmesine bağlıdır. Sigortacılık uygulamaları tarım sektöründe geniş bir alanı kapsamaktadır." diye konuştu.