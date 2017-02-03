Çiftçiler Kuraklık Verim Sigortası Hakkında Bilgilendirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarım sigortası kapsamında kuraklık verim sigortası toplantısı gerçekleştirildi.



Kahta ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdar Doğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ve çiftçiler katıldı. Tarım Sigortalıları Havuzu(TARSİM) ile Kahta ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen toplantıda çiftçiler, tarım sigortasındaki yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirildi. TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdar Doğan, 2017 yılında buğday ürününde Kuraklık verim sigortasının uygulamaya alındığını söyleyerek sigorta hakkında bilgi verdi. Müdür Serdar Doğan, değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetlerin son yıllarda önemli ölçüde etkilendiğini belirterek, bu konuda TARSİM'in üreticiler için giderek önem kazandığını söyledi.



Müdür Doğan, "Hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz, buğday ürününü, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabilecek. Kuraklık sigortasında buğdayda dane, tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor. Üreticilerimiz, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor, uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN