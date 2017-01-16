Çiftçiler İçin "Tarım Maarif Takvimi" Çıktı

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilerin çalışmalarına kolaylaştırmaya yönelik tarımla ilgili birçok içeriğin yer aldığı "Tarım Maarif Takvimi" yaptırıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de toprakları korumak için sürdürülebilir tarım uygulamalarına önem verdiklerini belirtti.



Üreticilerin yüksek verim elde etmesinin yanında toprağını, suyunu, biyolojik çeşitliliği ve daha sağlıklı bir verim elde etmesini sağlanması gerektiğini dile getiren Kayacan, şunları kaydetti:



"Kurum olarak çiftçilere sağlayacağımız en iyi katkının bilgi olduğunu düşünerek birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri de Tarım Maarif Takvimi'dir. Türkiye için ilk olan bu takvim uygulamasında yetiştiricilikten bahçe bakımına, traktörden, tarla bitkilerinden gübrelemeye, bitki korumadan teşviklere, girişimcilikten peyzaja, gıdadan Ar-Ge'ye, ekolojiden teknolojiye, bugünün çiftliklerinden geleceğin tarımına gibi birçok temel bilgilere yer verildi. Gün gün ihtiyaca binaen hazırlanan konuların, üreticilerimiz çalışmalarını kolaylaştıracağına, kendilerini geliştirmelerine ve kurumumuzla olan bağların daha da gelişmesine katkı sağlayacağı inancındayız."



Kayseri'nin tanıtımına da önem verildi



Kayacan, takvimde Kayseri'yi öne çıkartmak amacıyla Kayseri'nin coğrafi işaret almış ürünlerinin de tanıtımına yer verildiğini belirterek, şunları ifade etti:



"Takvimde aynı zamanda tarımla ilgili atasözlerine, deyişlere ve Kayseri'nin meşhur yerel sözlerine de yer verilerek kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlanmaya çalışıldı. Takvimin hazırlanmasında yardımı olan hemşehrimiz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ve ekibine teşekkür ederim. Ülkemizde tarım konusunda ilk olan Tarım Maarif Takvimi'nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."



Tarım Maarif Takvimi'nin çiftçilere dağıtımına da başlandığı bildirildi.