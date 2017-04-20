Çiftçiler Bereketli Yağışa Şükretti

Elbistanlı çiftçiler, yağışların bol olması nedeniyle şükür kurbanı kesti.



İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde bir araya gelen çiftçiler, Merkez Camisi önünde imece usulü ile satın aldıkları büyükbaş hayvanı dualar eşliğinde kurban etti.



Çevre mahallelerden çiftçilerin de katıldığı etkinlikte, kazasız belasız, bereketli bir yıl için dua edildi.



Kesilen şükür kurbanın eti pişirilerek şükür duasına katılan davetlilere ve mahalleliye ikram edildi.