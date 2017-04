Çiftçi, Şanlıurfa'nın 97. Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kurtuluşun 97. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm Şanlıurfalıların Kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Çiftçi, "Bilindiği gibi Urfa'nın şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmadığı 11 Nisan tarihi, bizim için çok önemli bir gündür. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak tarihe altın harflerle yazılan 11 Nisan'ı, Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu yıl da çok güzel organizasyonlarla halkımızı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Her zaman dediğimiz gibi 'Şanlıurfalılar her şeyin en iyisine layıktır'. Bu şiarla tüm vatandaşlarımızın Kurtuluş yıldönümünü kutluyor, dosta güven düşmana korku salan birlikteliğimizin her daim sürmesini diliyorum"dedi.



Başkan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılarla buluşması programının tüm hazırlıklarının da tamamlandığını sözlerine ekleyen tüm vatandaşları bugün saat 14.00'de düzenlenecek programa davet etti. - ŞANLIURFA