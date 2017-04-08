Çiftçi Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sağlık sektörü çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, belediyenin çalışmalarını ve anayasa değişikliği ile yeni sistemin Türkiye'ye sağlayacağı faydaları anlattı.



Büyükşehir olarak yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını anlatan Çiftçi, planlanan yatırımları ve ihale aşamasında olan projeleri tek tek belirtti. Kültür sanattan, sosyal projelere kadar her alanda vizyonel projelerle kalkınan bir şehir için çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, gündemde olan 16 Nisan halk oylaması anayasa değişikliğine de değindi. 16 Nisan halk oylaması öncesi anayasa değişikliğini vatandaşlara anlatmak için her gün farklı bir ilçede düzenlenen programlara katılan Başkan Çiftçi, son olarak Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde sağlık camiasında hizmet eden doktorlar odası yönetimini ve eczacılar odası yönetimiyle bir araya geldi. Çiftçi, buluşmada yaptığı değerlendirmede anayasada ele alınan 18 madde değişikliğini ayrıntılarıyla katılımcılara aktardı. Çiftçi, "Bu yeni sistemle Türkiye daha istikrarlı bir döneme girecektir. Kısa ömürlü hükümetler son bulacak. Ülkenin kalkınması için uzun ömürlü ve halkın iradesini tam yansıtan hükümetler seçilecek" dedi. Milletin iradesinin hakim olacağı bir sisteme geçileceğini belirten Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar ise "Bundan sonra biz daha fazla büyümeden, istikrardan bahsedeceğiz. Millet iradesi dışında hiç bir beşeri irade tanımayan sistemlerden, tüm sistemlerin millete bağlı olduğu bir sisteme geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sağlık Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı. Uz. Dr. Faruk Günak, 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Mahmut Dolap ve Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Şelli ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA