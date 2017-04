Çiftçi, Referandum Sonucunu Tgrt Haber'de Değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi, katıldığı TGRT Haber TV'nin canlı yayınında yaptığı referandum değerlendirmesinde, "Şanlıurfalılar her zaman olduğu gibi yine Reis-i Cumhur'unun yanında yer almıştır" dedi.



Şanlıurfa'nın halk oylamasında sunduğu yüzde 70.82'lik evet desteği ile ilgili TGRT Haber canlı yayınında değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfalı hemşerilerimiz Halk oylamasında çok güzel bir destek sağladılar. Büyükşehir kategorisinde 4.sırada yer alıyoruz. Bunun dışında Harran İlçemizin ayrı bir yeri var bize İlçe bazında birincilik yaşattı, aynı şekilde Akçakale ilçesi de çok yüksek oy oranı alarak üçüncü oldu. Harran ve Akçakale'de bulunan kardeşlerimizi kutluyorum. Merkez ilçe anlamında Şanlıurfa'mızın en büyük merkez ilçesi olan Eyyübiye ilçesinde de yüzde 82 oranında Evet desteğini görüyoruz. Bunlar dışında dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de 13 tane ilçeye sahibiz ve 2 milyon yaklaşan bir nüfusa sahibiz ve tüm Şanlıurfa da oy oranında yükseliş görüyoruz bu da bizi çok mutlu etti. Örneğin Suruç ilçemizde yüzde 49 oranında bir oy oranı var ve biz Suruç ilçemizde yüzde 80 oranında oy artışı sağlamış durumdayız. Bu durum bizim için daha çok anlam kazanıyor. Tüm ilçeleri kucaklama anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa bir bütün olarak Cumhurbaşkanımızın düzenlemiş olduğu mitinginde 250 bin kişi bağrına bastı ve 16 Nisan Halk oylamasında verdikleri 70.82'lik 'Evet' desteği ile bize bu gururu yaşattılar. Şanlıurfa her zaman Cumhurbaşkanın yanında duran destek veren bir il olmuştur. Biz yerel yöneticiler düşen görev ise verilen bu destek ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, vatandaşlarımıza layık olabilmek ve hizmet etmek" dedi.



Halk oylamasında yapılan çalışmalara da değinen Nihat Çiftçi, "Bizler Bakanımız, Meclis üyelerimiz, AK Parti İl Başkanımız, partililerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ile çok sayıda bu uğura gönül vermiş, inanmış insanımızla birlikte güzel bir çalışma sergiledik" dedi.



Birlik beraberlik halk oylamasına yansıdı



Şanlıurfa'da bir çok etnik kökenin bir arada yaşadığına dikkat çeken Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve nice kökeni ile bir arada kardeşçe yaşayan bir ildir. Şanlıurfa vatanına, toprağına, devletine bağlı ve bayrağını çok seven bir şehrimizdir. Onun için bu birlik ve beraberlik Halk oylamasına yansıdı"ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA