Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Çiftçi Koruma Kurulu toplandı.



Bahadın Belediyesindeki toplantıda Çiftçi Koruma Kurulu Başkanı Garip Soysal, çiftçilere yaptıkları hizmetleri anlatıp, gelir gider hesapları ve mevcut kasa durumu hakkında bilgi verdi.



Toplantı sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Soysal, her yılın ocak ayında toplantı yaparak üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.



Çiftçi Koruma Kurulu olarak bu yıl yapacakları çalışmalar hakkında da üyelerine bilgi verdiklerini ifade eden Soysal, "Çiftçilerimiz de öneri ve eleştirilerini bizlere ilettiler. Bahadın Belediyesinin de anız yangınları ve biçerdöverlerin çalışma standartlarıyla ilgili bazı talepleri oldu. Bu konularla ilgili işbirliği, çiftçiler ile ilgili olarak yılda birkaç kez panel düzenlenmesi önerisi getirdi. Biz de kurul olarak çok olumlu bulduk." dedi.





Soysal, çiftçilerin ekim ve hasat zamanlarında taşlı tarlalarda çok sıkıntı çektiklerini, bunun için de bir taş toplama makinesi alarak, bu sıkıntıya son vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.