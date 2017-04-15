Çiftçi, Güven Tazeledi

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ramazan Çiftçi yeniden başkan seçildi.



Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver ve dernek üyeleri katıldı.



Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazi ailelerine hizmet etmenin onur kaynağı olduğunu belirtti.





"En ulvi işlerden biri, siz şehit aileleri ve gazileri ile beraber olmak dertlerinizle hemhal olmak, varsa sorunlarınızı çözmektir." diyen Aktaş, şunları kaydetti:



"Bu bizler için büyük şeref ve onur kaynağıdır. Sizlerin çözülebilecek yapılabilecek bir işiniz yapılmıyorsa, falan şu işimizi çözemedi diyorsa Allah o işinizi yapmayan kişiden de, bizden de bunun hesabını sorsun. Emin olun ki sizler bizler için çok daha önemlisiniz."



Konuşmaların ardından seçime geçildi. Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneğinin 3. Olağan Genel Kurul toplantısında Ramazan Çiftçi, yeniden başkan seçildi.





Toplantının ardından dernek üyesi şehit yakınları, gaziler ve yakınları Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in onurlarına verdiği yemekte bir araya geldi.





Yemek sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.