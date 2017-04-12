Yeni Amiral Gemisi ve Çift Leica Kameralı Huawei P10 Portre Fotoğrafçılığında Devrim Yaratıyor





Çift Leica Kameralı Huawei P10 ve P10 Plus Fotoğraf stüdyosunu elinizin altına getiriyor.



Huawei'nin Leica işbirliği ile geliştirdiği üstün Portre fotoğrafı çekme özelliğine sahip Huawei P10 ve P10 Plus çekilen her fotoğrafı kapak fotoğrafı haline getiriyor.



Huawei'nin son amiral gemisi P10, portre fotoğrafçılığını profesyonel efektlerle zenginleştiren Leica ile birlikte geliştirdiği ön ve arka kamerasıyla mobil telefon fotoğrafçılığını yeniden yorumluyor. Yenilikçi teknoloji ile donatılan Huawei P10 ve P10 Plus, piyasada fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon olma özelliği taşıyor.



Akıllı telefonlarda ilk kez, P10 ve P10 Plus'da Leica çift arka kameraya ek olarak Leica ön kamera bulundurarak kullanıcılarına eşsiz bir fotoğrafçılık deneyimi yaşatıyor.



3D yüz tanımlama teknolojisi





Portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10 ve P10 Plus, sanatsal bir stüdyonun tüm gereçlerini cebinize sığdırıyor. Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.



Kullanıcıların fotoğraflarını kişiselleştirmeleri amacıyla Huawei P10'un portre çekim özelliği için, daha hızlı ve daha kesin tanımaya olanak veren hassas bir 3D yüz tanıma teknolojisi geliştirildi.. Yüzün her özelliğini ve cilt yapısını anlamak suretiyle portre uygulamaları daha kişiselleştirilmiş ve daha doğal bir şekilde çekiliyor.. Çevresel ışık değişimini algılayan ve buna göre uygun çekim bileşenlerini saptayan otomatik algılama algoritması bulunan Huawei P10 ile çekilen selfielerde, fotoğrafta birden çok kişinin olması halinde kamera otomatik olarak geniş açılı çekim gerçekleştiriyor.



Hibrid Zoom özelliği





Arka kamera ile inanılmaz yüz detayları elde ederek fotoğraflarınıza canlılık kazandırabilirsiniz.



Objektifinizi nereye yöneltirseniz yöneltin, kapak fotoğrafı kalitesinde sonuç elde ederek, profesyonel ışıklandırma efektleriyle koşullar ne olursa olsun nesneleri göz alıcı hale getirebilirsiniz. Huawei'nin Hibrid Zoom özelliği, kullanıcıların bir görüntünün belirli alanlarına odaklanırken görüntü kalitesinin netliğini korumasına izin veren ek bir özellik sunuyor. HUAWEI P10 ve P10 Plus'ın fotoğraf teknolojisi ile portre fotoğrafçılığı yeniden tanımlarken, renk ve tasarımda standartları yeniden belirliyor.



Çift Leica Kameralı Huawei P10 ve P10 Plus, Portre Çekimlerinde Mükemmel Sonuç!





Huawei P10, 2. Nesil Leica çift arka kamera ve yeni Leica ön kamera özelliği ile kullanıcılarının portre fotoğrafçılığının tüm yönlerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. 12 megapiksel RGB sensörü, 20 megapiksel monokrom (siyah-beyaz) sensörü ve gelişmiş füzyon algoritmaları ile Huawei P10, akıllı telefon aracılığıyla sanatsal fotoğrafçılık deneyimine imkan sağlıyor.



Huawei P10, 2. Nesil Leica çift arka kamera ve yeni Leica ön kamera özelliği ile kullanıcılarının portre fotoğrafçılığının tüm yönlerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. 12 megapiksel RGB sensörü, 20 megapiksel monokrom (siyah-beyaz) sensörü ve gelişmiş füzyon algoritmaları ile Huawei P10; akıllı telefon aracılığıyla sanatsal fotoğrafçılık deneyimine imkan sağlıyor.



Huawei P10 ve P10 Plus yeni 2. nesil Leica çift arka kamera lensleri sayesinde; hem renkli hem de siyah-beyaz fotoğraflar için bokeh (bulanılıklık efekti) özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde fotoğraflarda daha net, canlı ve keskin renkler elde ediliyor.



Huawei P10 temel portre özellikleri:





2. Nesil Leica Çift Kamera: P10'un 2. Nesil Leica Çift Kamera bulunan 12MP RGB + 20MP monokrom sensör ile ayrıntılı yüz hatları elde edersiniz. 2.0 Pro Edition'da SUMMARIT Leica lensler ve daha geniş F/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta daha fazla ışık elde edersiniz. Leica Kameralı Huawei P10 !



Hibrid Zoom: ek bir özellik olarak sunuluyor.



3D Yüz Tanıma: 190'dan fazla ayrıntılı tanımlama bileşenini içeren yepyeni bir akıllı yüz tanıma sistemi.



ISP: Yüz hatlarındaki ve alan derinliğindeki değişimleri eş zamanlı olarak izleme olanağı veren ISP fonksiyonlu Kirin 960.



Stüdyo benzeri portre geliştiricileri: HUAWEI P10 ve P10 Plus' daki sanatsal görüntüleme algoritması; çeşitli yüz şekilleri ve cilt renkleri üzerine yoğun araştırmalara dayanıyor. Her bir yüz hattının konumunu ve cilt türünün benzersizliğini algılayan portre geliştirmeleri, özelleştirilmiş ve daha doğal bir şekilde uygulanabilir.



Dinamik Aydınlatma: Huawei P10 ve P10+'da bulunan otomatik algılama algoritması; atmosferdeki ışık değişimlerini izleyerek çekim için AWB, deklanşör, hız ve daha fazla gerekli bileşenleri otomatik olarak düzenliyor.



Ön kamera sensörü: Tamamen yeni ön kamera sensörü ile daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesini artırıyor.



Huawei P10 cebinize Fotoğraf stüdyosu sığdırıyor. Detaylar



http://www.teknotalk.com/cift-leica-kamerali-huawei-p10-portre-56304/