Cide'de Yatılı Kız Kur'an Kursu Hizmete Açıldı

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide İlçe Müftülüğünce yapımına 2015 yılında başlanan yatılı kız Kuran Kursu törenle hizmete açıldı.



Diyanet İşleri Bakanlığının ve hayırseverlerin yardımlarıyla tamamlanarak 2015 yılında temeli atılan Cide Yatılı Kız Kur'an Kursu, törenle hizmete açıldı. 60 yataklı yapılan yatılı kız Kur'an Kursu, konaklama dışında bayanlara yönelik kursların da verileceği binada, ayrıca 4-6 yaş grubu öğrenciler için 4 sınıf daha açılması planlanıyor.



Cide'de Cide İlçe Müftülüğü karşısında yapılan Yatılı Kız Kur'an Kursu binasının açılışında konuşan Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç, binanın tamamlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ederek, "Kursumuz 60 yatak kapasiteli olup, kursa 20 kişilik hafızlık sınıfı ve 40 kişilik ortaokula giden kız öğrenciler kabul edilecektir. Kursa kaydolan her öğrencimize destek olmak için her ay 100'er lira burs vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin derslerine de yardımcı olacağız. Bayanlara yönelik Kuran Kursu'da gündüzlü olarak devam edecek. Her perşembe saat 13.30'da bayanlara sohbet programları, kandil gecelerinde bayanlara mahsus kandil programları yapılacaktır" dedi.



Konuşmanın ardından Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, Cide İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Özdemir ve Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç, açılış kurdelesini kesti. Açılışa kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, din görevlileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş da katıldı. - KASTAMONU