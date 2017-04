Cide'de Polis Haftası Etkinlikleri Başladı

Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cide'de tören düzenlendi.



Cide Belediye Meydanında düzenlenen törende Cide ilçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Özdemir, Atatürk Anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Cide ilçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Özdemir, "1845 yılında kurulan ve mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum emniyet teşkilatımız, devletine vatanına ve milletine hizmet yolunda 172 yıllık şerefli bir maziyi geride bırakmıştır. Toplumun huzur ve düzenini korumak, can ve mal sağlığını sağlamak, milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü oluşumla, mücadele etmek gibi çok önemli çok önemli görevler üstlenen teşkilatımız, kurumsal birikimi ve üstün görev bilinciyle bundan sonrada devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. 15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını Türkiye Büyük Millet Meclisini ve yüce Türk milletini bombalamaktan çekinmeyen, ülkemizi işgal etmeye çalışan hain bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin iradesine, vatanımızın birliğine devletimizin dirliğine ve halkımızın tüm demokratik kazanımlarına kast etmek için yapılan bu hain işgal kalkışması, tüm terör örgütleriyle mücadele de, Türk Milletinin azmi, inancı, onurlu ve kararlı duruşu ile gerekli cevabı bulmuştur" dedi.



Milletin iradesine, bayrağına, ezanına kast eden alçak kalkışmanın, milletin kahramanca mücadelesi ile bertaraf edildiğini söyleyen Özdemir, "Milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi hem benliğini hem de geleceğini korumayı bilmiştir. Canı pahasına darbecilerin üstüne tanklarına, uçaklarına ve silahlarına göğsüne siper eden Cideli Osman Yılmaz'lar, Ayşe Aykaç'lar, Onur Ensar Ayanoğlu'lar, Ömer Halis Demir'ler ve aziz milletimizin cesur ve kahraman evlatları, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hainlerin üzerine koşarak devletini, milletini ve demokrasisini kurtarmıştır. Cide Emniyet Müdürlüğü olarak bizler, gücümüzü devletten ve milletimizden alan polislik anlayışı ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma-kollama, can ve mal emniyetini sağlamada, huzur ve güven ortamını tesis ve temin ederek suç işlenmesini önleme ve işleyeni adalete teslim etmede milli sorumluluklarımızın farkında olarak, Cide'mizin güvenliği için gece-gündüz demeden fedakarca çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Belediye meydanındaki törenin ardından ilçe protokolü, öğretmenler ve emniyet çalışanları, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına geçerek tebrikleri kabul etti. Cide ilçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Özdemir tarafından kabul edilen tebriklerin ardından misafirlere ikramda bulunuldu. - KASTAMONU