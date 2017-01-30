Ciciş Esra'nın Tecavüz İddiası Sonrası Yeşim Salkım'dan Açıklama: Murat Sevgilim Değil

Geride bıraktığımız günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili oldukları yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un ortaya attığı iddia sonrası Salkım, yapmış olduğu açıklamayı tekrar paylaşarak Murat Karabova'nın sevgilisi olmadığını yineledi.

"RIZAM OLMADAN İLİŞKİYE GİRDİ"

Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek karakola şikâyette bulundu. Çıkışta gazetecilere bir de açıklama yapan Ersoy, "Her şeyi ifademde anlattım. Ve o Murat Karabova'nın cezasını çekmesini istiyorum. Kimse benim rızam olmadan benimle zorla ilişkiye giremez. Yeni tanışmıştık ve bana 'Yeşim Salkım'dan ayrıldım, bitti' demişti. İki gece önce otelde bu olayı yaşadım. Psikolojik olarak olayın etkisini üzerimden atamadığım için gelip şikayetçi oldum" ifadelerine yer verdi.

"BİR BİRLİKTELİĞİM YOK, OLMAYACAKTA"

Ceyda Ersoy'un şikayeti sonrası Murat Karabova'nın sevgilisi olmadığını tekrarlayan Yeşim Salkım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle son 2 senedir kendi başıma verdiğim mücadelenin hiç kimse farkında olmasa da üzerini basarak bir daha yazıyorum .. 2 çocuğumla tek başıma bir hayat sürüyorum yanımda annem ve ailem ve sayılı bir iki dostumla beraber .. Bir birlikteliğim yok olmayacakta ben 2 çocuğumu düşünerek yaşayan bir kadınım bundan sonra benim adımı herhangi bir olaya karıştırırsanız hakkınızda gereken tüm hukuki işlemleri yapacağım henüz boşanmamı ve hastalığımı atlatamamışken bir de bu gereksiz haberlerle uğraşamam yanımda gördüğünüz herkesi sevgilisi diye yazamazsınız ben buna izin vermem .. Herkes aklını başına toplasın .. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın."