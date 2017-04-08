Ciciş Esra'dan Takipçilerini Ekrana Kilitleyen Dans Performansı

Çektiği videolarla ve cürretkar fotoğraflarıyla takipçilerine kendine hayran bırakan "cicişler"den Esra Ersoy, son çektiği dans videosuyla takipçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

"MUTLU HAFTASONU"

Ayna karşısına geçen "Cicis Esra" telefonyla dans performansını kayda aldı. Paylaşımını "mutlu haftasonu" anlamına gelen İngilizce "happy wekend" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Ciciş Esra'nın Instagram paylaşımı: