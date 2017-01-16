Ciceksepeti.com'un Hedefi Dünya Liderliği

Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin önemli markalarından CicekSepeti.com, yurt içindeki başarısını uluslararası platforma taşıdığını açıkladı.



2006 yılında, Emre Aydın tarafından kurulan, çevrimiçi çiçek siparişi ile e-ticaret hayatına başlayan CicekSepeti.com, yurt içindeki başarısını LolaFlora.com ile uluslararası platforma taşıdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada 2011 yılında yenilebilir buketler ve 2012 yılında hediye kategorilerini açması sonrasındaki hedefini dünyaya diken Ciceksepeti.com; 2016 yılının ikinci yarısında LolaFlora.com'u açması, önce Dubai'de daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Meksika, Peru'da iş hayatına başlaması sonrasında dünyanın en büyük hediye sitesi' olma hedefine ulaşmak için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.



'Lolaflora.com'un tasarım olarak 'CicekSepeti.com'a çok benzediğini belirten şirketin yöneticilerinden Faruk Kayabaşı, "LolaFlora.com ile kısa sürede birçok ülkede sipariş alımına başladık. Site üzerinden şimdilik sadece çiçek satışı yapılıyor. İngilizce olarak hazırlanan internet sitesinin ayrıca LolaFlora.es uzantısıyla İspanyolca versiyonu da mevcut" dedi.



Dünyanın birçok ülkesinde hizmet vermek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayabaşı, ikinci etap olarak Güney Amerika ve Asya ülkeleri için de hazırlıkların tamamlamak üzere olduğunun altını çizerek, çok yakında bu iki kıtada da çevrimiçi çiçek sipariş hizmetine başlanacağı bilgisini verdi. - İSTANBUL