Çiçekdağı İlçesinde Fidan Dikimi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 350 fidan toprakla buluşturuldu.



Çiçekdağı Ziraat Odası Başkanlığının gerçekleştirdiği programda Keklik Ali mevkisinde 350 çam fidanı dikildi.



İlçede bir hatıra ormanı kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Bülent Durmaz, "Çiçekdağı Ziraat Odası olarak, bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Oda üyelerimizle aldığımız kararla ilçemize yakın bir mesafede bulunan Keklik Ali mevkisinde 350 çam ağacını Çiçekdağı Orman İşletme şefliğinin yardımıyla dikmiş bulunmaktayız. Fidan dikiminde emeği geçen herkesten Allah razı olsun." sözlerini kullandı.



Fidan dikme törenine, Kaymakam Ömer Faruk Duman, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, Çiçekdağı Orman İşletme Şefi Zarife Fırat, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve oda üyeleri eşlik etti.