Çiçekdağı İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçenin gelişimi adına her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.



Belediye Başkanı İsmail Deniz konuşmasında şunları kaydetti;



"İlçemizin gelişmesi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bağlarbaşı mahallemizde başlayan doğal gaz çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.



Nihayetlenecek olan doğalgaz çalışmaları neticesinde ilçemizde doğalgaz boru hattı döşenmeyen mahalle kalmayacaktır.



Doğalgaz çalışmaları bittikten sonra mahallemizde yol çalışmalarımızda tamamlanarak ilçemiz daha yaşanılır bir hale gelecektir.



Bu güne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız ve misyonumuzun gerektirdiklerini yerine getireceğiz. Bağlarbaşı mahallemize doğalgaz boru hattı hayırlı olsun." - KIRŞEHİR