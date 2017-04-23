Çiçek Üzerine Kar

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kar yağdı.



Havaların ısınmasıyla bahara "merhaba" diyen İlçe halkı, sabah kar ile uyandılar. Gece 22: 00 sularında başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.



Bir kaç gündür yağmurun yağdığı Pazarlar İlçesinde geceden itibaren hava yerini kar yağışına bırakırken, Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının bugünde devam edeceği öğrenildi.



Pazarlar İlçesinin geçim kaynağı olan kiraz ve vişne bahçelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Çiçek açan kiraz ve vişne çiçekleri kar altında kaldı.



Yüksek yerlerde yaklaşık 6-7 santimi bulurken şehir içinde binaları çatıları beyaza büründü.



Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar, selfi ve fotoğraflar çekti.(MB-EFE) - KÜTAHYA