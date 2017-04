Çiçek üreticisine yeni hedef gösterdi

Sözleşmeli çiçek alımlarıyla Bayındır ekonomisine ve üreticiye destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üye sayısını 17'den 430'a çıkaran Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek yeni bir hedef gösterdi; "Biz tulumbaya can suyunu koyduk ama siz bununla yetinmeyin. Kapasitenizi büyütün, yurt dışına açılın."

"Yerelde Kalkınma"yı kendisine ilke edinen ve bu doğrultuda verdiği desteklerle üreticiye can suyu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (BALÇİKOOP) ziyaret etti. Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, BALÇİKOOP Başkanı Ersoy Sümerkan ve çiçek üreticileriyle sohbet eden Başkan Kocaoğlu, yeni hedefler belirledi. < /span>

Tulumbaya can suyu

Üreticinin önünde iki önemli problem bulunduğunu vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Biri pazarlamayı güçlendirmek, diğeri kaliteyi artırmak. Dünyanın her tarafına pazarlayacağınız kalitede tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmek için yoğun bir çalışma yapmak gerek. Dikme çiçek, süs bitkisi, meyve fidanı ne olursa olsun, tüm üreticilerin birlikte hareket etmesi lazım ki, hem yurt içinde hem de yurt dışında müşteri portföyümüz oluşsun. Bunu yapmak içinde nerede hangi çiçek, fidan rağbet görüyorsa o ülkeler tek tek dolaşılacak; fuarlarına, etkinliklerine katılım sağlanacak. Başka türlü ihracatta bir yerlere gelinmez. Avr upa yanı başımızda; biz bu pazara girip büyüyeceğiz. Başka türlü kalkınmak mümkün değil. İzmir dünyanın her yerinde konuşuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izlediği yerelde kalkınma politikasını Avrupa Birliği de yakından takip ediyor. Türkiye'nin tek bir çıkışı var; her sektörde üretmek. Kooperatifler, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle yetinmemeli, hacmini kendisi büyütmeli. Eğer ihracata ağırlık verirseniz, bizim 10 senede tulumbaya su döktüğümüz destek katlanır ve biz o zaman bu sektörde merkez oluruz" şeklinde konuştu.

Kalite de arttı istihdam da

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan ise, çiçek üreticilerinin Başkan Kocaoğlu'nun verdiği desteklerle ayağa kalktığını dile getirerek şunları söyledi;

"2000 yılında 17 kişiyle kurulan kooperatifimiz, 2007 yılından itibaren sizden aldığı destekle 430 ortağa ulaştı. Hem kalite arttı hem de istihdam. Sadece çiçek satmakla kalmıyoruz aynı zamanda dikimini de gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bize yeni bir iş alanı da açıldı. Hedefimize sizin sayenizde ulaşıyoruz."