Çiçek: Hayırlar Fazla Olsaydı Referandum İptal Edilecekti

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek, "Şayet hayırlar çok fazla olsaydı, yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan." dedi.