Çiçeğim Solmasın' Adlı Oyun Sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun, "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyunu Kilis'te sahnelendi.



Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde seyircisiyle buluşan, Kerem Gökçer'in yazdığı, Duygu Gökhan'ın yönettiği tek perdelik oyunda, doğanın insan hayatındaki yeri ve başkasına iyilik yapmanın önemi anlatıldı.



Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu anasınıfı ve ilkokul öğrencileri oyunu izlerken gönüllerince eğlendi.



Dekor ve kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Önder Arık, müziğini Kemal Günüç'ün üstlendiği oyunda, Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Metin Avcı, Kübra Bayraktar, İlknur Şaşmazer, Özlem Karataş, Serdar İnan ve Ömer Yalta rol aldı.