Çiçeğim Solmasın" Adlı Çocuk Oyunu Sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından, "Çiçeğim Solmasın" adlı çocuk oyunu Kilis'te sahnelendi.



Aleaddin Yavaçca Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Kerem Gökçer'in yazdığı, Duygu Gökhan'ın yönettiği oyun, Tek perdelik oyunun dekor ve kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Önder Arık, müziğini ise Kemal Günüç'in üstlendiği oyunda, Gülin Sezen Aray, Ayça Zeynep Genç, Fatih Zenginoğlu, Gökhan Doğrusoy, Metin Avcı, Kübra Bayraktar, İlknur Şaşmazer, Özlem Karataş, Serdar İnan ve Ömer Yalta rol alıyor.



Anasınıfı ve ilkokul öğrenciler oyunu izlerken gönüllerince eğlendi. - KİLİS