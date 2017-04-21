Çiçeği burnunda diş hekimleri önlüklerini giydi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Beyaz Önlük Giyme Töreni yapıldı



İSTANBUL - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Beyaz Önlük Giyme Törenini gerçekleştirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Alev Ofluoğlu Konferans salonunda düzenlenen törene Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Haluk İşeri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Haluk İşeri, fakülte olarak ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Hekimliğe adımlarını bugün attılar. 5 yıldır düzenlediğimiz geleneksel beyaz önlük giyme törenini bugün de gerçekleştirdik. Fakülte olarak bu yıl aslında bizim için tarihi bir yıl. Çünkü ilk mezunlarımızı bu yıl veriyoruz. Bu açıdan çok mutlu olduğumuz bir dönem yaşıyoruz" dedi.

"Diş hekimliğine talep artıyor"

Prof. Dr. M. Haluk İşeri, gelişen teknoloji ile birlikte diş hekimliği mesleğine de yeni nesil tarafından talebin arttığına dikkat çekerek, "Diş hekimliği mesleğine gerçekten çok talep var. Çok sayıda öğrenci bu mesleğe sahip olmak istiyor. Son yıllarda ciddi gelişimler gösteren özellikle teknolojik gelişmeleriyle, yeni malzemelerin üretilmesiyle, araştırma-geliştirme yöntemiyle önemli atılımlar yapan meslek. Hem sağlık alanında hizmet verilmesi hem yeniliklere açık olması mesleğimizin değerini arttırıyor. Aslına bakarsanız bugün dünya eğitim konusunda her ülkeden insanların üniversitelerde yer alması gereken bir tablo gösteriyor. Bu da uluslararasılaşmanın olmazsa olmazı. Bizim fakültede de 4-5 ülkeden öğrencimiz var" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çiçeği burnundaki diş hekimlerine törenle beyaz önlükleri hocaları tarafından takdim edildi.