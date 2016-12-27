Cibuti Devlet Başkanı Guelleh, Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldiği bildirildi.



Guelleh, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Sisi tarafından El-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Guelleh'le gerçekleştirdiği görüşmede, Kızıldeniz bölgesinin güvenliği ve Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı, Afrika Boynuzu bölgesindeki gelişmeler ile Afrika'da güvenlik ve barışın sağlanmasına ilişkin fikir alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.