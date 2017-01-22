-Kayak merkezinden genel görüntü
-Kayak yapanlardan görüntüler
-Belediye başkanı Göksal Toksoy'la röportaj
-Kayak severlerle kısa röportajlar KARS - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin başlamasıyla otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.
Kar kalınlığının 100 santimetreye ulaştığı Kayak Merkezi'nde, kayak tutkunları, sarıçam ormanlarıyla çevrili pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak tatilin keyfini yaşıyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi Yarı Yıl Tatiliyle Yüzde 100 Doluluğa Ulaştı
-Kayak merkezinden genel görüntü -Kayak yapanlardan görüntüler -Belediye başkanı Göksal Toksoy'la röportaj -Kayak severlerle kısa röportajlar KARS - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin...
-Kayak merkezinden genel görüntü
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