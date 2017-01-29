Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini çıkardı.
Cıbıltepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.