Cıbıltepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.

Cıbıltepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini çıkardı.

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