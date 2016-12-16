CIA Türkiye'den neden özür diledi sorusunun cevabı haberimizde. Dünyanın en önemli gizli servislerinden ABD istihbarat örgütü CIA'nın Türkiye'den özür dilediği ortaya çıktı. Türkiye'yi DEAŞ'tan petrol almakla suçlayan CIA, Türkiye'den özür diledi. Özre neden olan gelişmenin hikayesi 2014 yılında yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı John Keryy, 2014 yılında BM toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Biz de DEAŞ'ten petrol aldığınızın bilgileri var" dedi. Çavuşoğlu, "John, size bilgi verenleri biliyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz nedeniyle bize tepkili bazı Arap ülkeleri. Bu çok ciddi bir itham. Bana bunun belgelerini verin" diye tepki gösterdi.

KERRY'NİN GÖNDERDİĞİ DOSYADAKİ YER BELEDİYENİN ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKTI

Ancak ABD'den bir süre belge gelmedi. Çavuşoğlu, sonraki aylarda uluslararası toplantılarda görüştüğü Kerry'ye bu iddiasını hatırlattı. Kerry, Çavuşoğlu'na bir dosya gönderdi. Dışişleri, dosyayı MİT'e iletti. Dosyanının içindeki iddia ve verilen koordinat araştırıldı. Koordinattaki yer, Kilis Belediyesi'nin asfalt şantiyesi çıktı. Kerry, Çavuşoğlu'ndan bunun üzerine özür diledi. Ancak ABD özrünü kurumsal hale getirdi. CIA, resmi bir özür yazısını Türkiye'ye gönderdi.

CIA NEDİR?

Merkezi İstihbarat Teşkilatı veya İngilizce adın kısaltmasıyla CIA, 1947'de Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından Harry Truman döneminde kurulan, ABD'nin birimleri için gereken ABD dışı ülkelerle ilgili istihbarat bilgilerini toplayan kurumdur. Merkezi Virginia eyaletindeki Langley'de bulunmaktadır. Direktörlüğünü John Brennan yürütmektedir. CIA yasasına göre; kurum, organizasyonunu, görevlerini, personelinin sayısını ve maaşlarını saklı tutmak hakkına sahiptir. Soğuk Savaş yıllarında ve sonrasında CIA pek çok gizli operasyonda rol alarak çeşitli sebepler dolayısıyla siyasi rejimleri zayıflatmaya ve hükûmetleri devirmeye çalışmıştır.

1947'de Kongre tarafından, Millî Güvenlik Konseyi (National Security Council, NSC) ile bu konseyin yönetimi altında çalışmak üzere kuruldu. CIA, NSC'ye milli güvenliği ilgilendiren konularda bilgi toplayıp verecek, elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra, hükûmetle ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlayacaktı. CIA; NSC'nin vereceği emirler doğrultusunda, güvenlikle ilgili istihbarat işlerini yerine getiriyordu. Değişik kesimlerden seçilen CIA direktörleri arasında, ABD'ye başkanlık yapan George W. Bush'un babası George H. W. Bush da bulunmaktaydı.