CIA Başkanı'ndan Türkiye Referandumu ve Terörle Mücadele Açıklaması

CIA Başkanı'ndan Türkiye referandum u ve terörle mücadele açıklaması



Edip Sönmez / İstanbul, 14 Nisan, (DHA) - CIA Başkanı Mike Pompeo, Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin davetlisi olarak katıldığı bir programda, terörle mücadele konusunda Türkiye ile ortaklık ve referandum süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



CIA Başkanı Pompeo, söyleşide kendisine yöneltilen İlk yurt dışı ziyaretinizi Türkiye'ye ve Körfez ülkelerine gerçekleştirdiniz. Neden ilk oraya gittiniz ve size ne söylediler şeklinde soruya şöyle cevap verdi Orada Amerika'nın her bir gün güvende kalabilmesine yardım eden, önemli istihbarat ortaklarımız var. Bunun için de onlara teşekkür etmek istedim. Ama daha fazlasını beklediğim gerçeği konusunda onlarla konuşmak da istedim. Pompeo, Körfez ülkelerindeki radikal gruplara değinerek, Teröre kaynak sağlayanlara, camilerinde terörist yetiştirenlere karşı mücadelede daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu konuyu daha farklı değerlendirmelerini isteyen bir hükümet olduğumuzu bilmelerini ve Orta Doğu'da terörü yenmek için gerçek ortaklar olmamızı istedim. ve çok iyi karşılandım, şeklinde konuştu.



Sadece evet cevabı verdi



Moderatör Zarate'nin, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum unu hatırlatması ve Türkiye'deki gelişmelerden endişeli misiniz sorusunu sorması üzerine ise Pompeo sadece Evet, dedi. Programın moderatörü Zarate, bu cevap üzerine güldü ve Sizi Türkiye konusunda endişelendiren nedir diyerek detaya girmesini istedi.



Türkiye bir NATO müttefiki ve buna uygun davranması gerek. Müttefik olmaları gerek, cevabını veren Pompeo, Bunun pek çok boyutu var. İstihbaratla ilgili konuları düşünüyorsunuz, ama daha geniş kapsamlı. Mali hareketler var. Açıkçası oraya gitmek bir iki yıl öncesine kadar olduğundan çok daha az cazip olsa da, son zamanlarda yabancı teröristlerin Suriye'ye geçmesini engelleme konusunda daha iyi iş çıkardılar. Yani bize yardım ettikleri alanlar oldu. Ama bizim verimli müttefikimiz olmadıkları yerler de oldu... Harikalar. Çok ama çok önemli olan bazı uygulamalara katılmamıza izin veriyorlar. Fakat biz, bu tehdide karşı bizim tam teşekküllü ortağımız olmalarını istiyoruz, şeklinde konuştu.



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