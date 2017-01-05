CIA Ajanından Yıllar Sonra Gelen Saddam İtirafı

Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA ajanı John Nixon, Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini söyledi.



ABD Merkez Haberalma Teşkilatı, 2003 yılında yakalanmasının ardından Saddam Hüseyin'i sorgulaması için eski CIA ajanı John Nixon'ı talep etmişti. Saddam'ı yakalandıktan sonra sorgulayan ilk kişi olan Nixon, yıllar sonra önemli açıklamalarda bulundu. Nixon, "Bir kriz anında siyasetçiler bize gelir, karşılarındaki kişinin kim olduğunu, ne istediklerini, neden böyle davrandıklarını sorardı" dedi. Saddam Hüseyin'in çok sayıda dublör kullandığı söylentisine değinen Nixon, "Onu gördüğüm anda aklımda tek bir şüphe kalmadı" ifadesini kullandı. Nixon, "Onunla konuşmaya başladığımda yıllardır masamda duran kitabın kapağındaki bakışı gördüm yüzünde. Ara sıra kendime dünyada en çok aranan adamı sorguladığım gerçeğini hatırlatıyordum. İnanılmaz bir şeydi" dedi.



Saddam Hüseyin'i "çelişkilerle dolu" diye tanımlayan Nixon, "Gördüğüm en karizmatik insanlardan biriydi. İstediği zaman etkileyici, hoş, komik ve nazik olabiliyordu" ifadesini kullandı. Nixon, Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini de söyledi.



CIA ajanı John Nixon, devrik lideri ilk sorgulayan kişi olmuştu ve sorgu günlerce sürmüştü. - WASHINGTON