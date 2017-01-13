Chrome Parolalarını Dışa Aktarın!

Chrome'un parola yöneticisi çok güvenli bir araç değil, ancak onu uzun süredir kullanıyorsanız, işlevi bırakmanın zor olabileceğini anlıyoruz. Bu yazımızda Chrome'un parola yöneticisini kullanan ancak parolalarını başka bir yere aktarmayı düşünenler için bir ipucu paylaşmak istiyoruz.



Başlamak için URL çubuğuna chrome: //flags yazın ve "Şifre içe ve dışa aktarma" seçeneğini aratın. Bu seçeneği etkin hale getirin ve web tarayıcınızı kapatıp açın.



Şimdi chrome: //settings/passwords adresini URL çubuğuna kopyalayıp yapıştırın ve Dışa aktar düğmesine tıklayın. Bu işlem, parolalarınızı düz metin tabanlı bir CSV dosyasına aktaracak. Bu dosyayı kullanarak parolalarınızı çoğu parola yöneticisine aktarabilirsiniz.



LastPass gibi bazı parola yöneticilerinin parolalarınızı direkt olarak Chrome'dan alabildiğini söyleyelim. Bu işlevi sunmayan parola yöneticileri için veya daha fazla kontrole sahip olmak için yukarıda anlattığımız yöntemden faydalanabilirsiniz.