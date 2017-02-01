Chrome Os'un Kaderini Değiştirecek Plan!

Google, Salı günü Asus ve Acer tarafından üretilen Chromebook'ları okullara getirmek üzere önemli bir adım attı. Ancak Google'ın duyurusundaki ipuçlarına göre Chrome OS'un gireceği yeni cihazlar sadece bunlar olmayacak - Chrome OS'un tabletlere geldiğini de görebiliriz.



Google for Education ürün müdürü Naveen Viswanatha tarafından bir blog gönderisinde yazılanlar, Chrome OS işletim sistemiyle çalışan tabletler hakkında yeterince ipucu veriyor: "Yeni uygulamalarla, kalem ve dokunmatik yeteneklerle, ortaklarımızın daha çeşitli Chromebook'lar oluşturmasını bekliyoruz. Bunlara sökülebilir cihazlar ve tabletler de dahil." Chrome OS'a bazı convertible laptop'larda rastlasak da, tabletlerde henüz görmedik.



Bazı uzmanlar geçtiğimiz aylarda Chrome OS'un geleceğinin belirsizliğinden bahsetmiş, Google'ın ondan vazgeçmeyi düşünüyor olabileceğini söylemişlerdi. Bu nedenle Chrome OS'un farklı türdeki cihazlara genişlemesi önem taşıyor. Ancak Chrome OS şimdilik bizi bırakacak gibi görünmüyor. Google, geçen sene Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada bir milyondan fazla uygulamayı Chromebook'lara getirmek istediğini söylemiş, Pazartesi günü ise Chromebook'ların gelecekte tüm Android uygulamalarını çalıştıracağını belirtmişti.