Chrome 57 İçin Kritik Karar!

Güvenliğine düşkün Google Chrome kullanıcıları ilginç bir sorunla karşı karşıya kalmak üzereler. Google, Netflix gibi hizmetlerde kullanılan dahili DRM (dijital haklar yönetimi) koruma sistemini bir sonraki Chrome sürümünde zorunlu hale getirebilir.



Chrome kullanıcıları, Widevine adlı DRM şifre çözme modülünü chrome: //plugins sayfasından devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak Chrome 57 ile birlikte Google, chrome: //plugins sayfasını devre dışı bırakacak. Widevine'ı kapatmak isteyenler için bu ciddi bir sorun haline gelebilir.



Peki kullanıcılar Widevine'ı neden kapatmak istiyor? Bunun nedeni, Widevine'ın güvenlik açıklarına sahip olabilmesi. Widevine'daki açıklar, yasal kısıtlamalar nedeniyle halka kolayca açıklanmayabiliyor. Bu ise bazı sorunların kimse tarafından fark edilmeden aylarca veya yıllarca ortada kalması anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar, bu yüzden Widevine'ı devre dışı bırakıp, DRM'siz videoları izlemeyi tercih ediyorlar.



Eklenti sayfasının kaldırılması, aslında birkaç aydır Google tarafından planlanıyordu. Chromium takımı Mayıs 2016'da chrome: //plugins'in devre dışı bırakılmasını teklif etti. Bunun nedeni, sayfanın asıl amacının Chrome'un dahili Flash çalıcısını kontrol etmek olmasıydı. Flash ile ilgili ayarlar, artık Chrome'un ana ayarlarında bulunabiliyor.



Takım, Ekim ayında chrome: //plugins sayfası kaldırıldıktan sonra Widevine'ın herkes için etkinleştirilmesine karar verdi.



Google henüz kesin bir karar vermediğinden, Widevine'ı kapatıp açmaya yönelik bir seçeneğin Chrome ayarlarına eklenmesi gibi bir çözüm de söz konusu olabilir.