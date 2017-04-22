CHP, Yüzde 48,6'yı Korumanın Yolunu Buldu

CHP TBMM Grubu, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

6 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, 6 saat 40 dakika sürdü.

Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları masaya yatırıldı.

Milletvekillerinin söz alarak değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, sonuçlara ilişkin sunumlar da yapıldı.

"HERKESİ KUCAKLAYAN BİR DİL KULLANILMALI"

Grup toplantısında 50'ye yakın milletvekili söz aldı. Bu milletvekillerinin her biri referandum sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken, bundan sonra yapılması gerekenler hakkında da fikirler sundu.

Toplantıda "Hayır" oylarına verilen oyların önemine dikkat çekilirken, bundan sonraki süreçte ise bütün Türkiye'yi kucaklayan bir dil geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.

Grup toplantısında, CHP'nin tüm kesimlerin hukukunu koruması gerektiği vurgulandı.

MECLİSTEN ÇEKİLME KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda MYK'nın yapıldığı gün tartışmalara neden olan CHP'nin TBMM'den çekilme konusu da ele alındı.

CHP TBMM Grubu, Mecliste daha aktif bir mücadaleyle bundan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.

Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar da toplantıda değerlendirildi.

Bu konuda da partinin hukukçularıyla görüşmeler yaparak, hem "Evet" hem "Hayır" diyen bütün seçmenlerin hukukunu korumak için her türlü hukuki mücadaleyi bundan sonrada sürdürme kararı alındı.