Chp, Ysk'nın Kararını Anayasa Mahkemesine Götürecek
CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, YSK’nın referandumun iptal edilmesi yönündeki itirazları reddetmesi üzerine kararı Anayasa Mahkemesine götürecekleri söyledi.
CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptal edilmesi yönündeki itirazları reddetmesi üzerine kararı Anayasa Mahkemesine götürecekleri söyledi.
CHP'nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptal edilmesi yönündeki itirazlar başvurularını reddetmesi üzerine YSK binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yakupoğlu, iç hukuk yollarının YSK tarafından kapatıldığını belirterek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün başvuru yollarını tüketmekte kararlıyız. Öncelikle Anayasa Mahkemesi ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz 'hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin kendimize asaleten onlara vekaleten tüm sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu da sonuna kadar yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA