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Chp: Ysk Derhal Bu Hatadan Dönmeli
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Chp: Ysk Derhal Bu Hatadan Dönmeli

Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: "(Mühürsüz zarfların geçerli sayılması) YSK'ya derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz"

Chp: Ysk Derhal Bu Hatadan Dönmeli

Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: "(Mühürsüz zarfların geçerli sayılması) YSK'ya derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz"

Kaynak: Dunya.com

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