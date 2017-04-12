CHP'yi Atatürk'e Şikayet Etmek İçin Otostopla Ankara'ya Geldi

CHP'yi Atatürk'e şikayet etmek için otostopla Ankara'ya geldi-

Denizlili Burhan Tokay: "Ben yüzme bilmiyorum. Gelsinler beni Gölbaşına kaktırıversinler, bir kaşık suda boğulurum. Bu dünya onlara kalsın"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u Atatürk'e şikayet etmek için Denizli'den otostop ile Ankara'ya gelen Burhan Tokay, "Ben yüzme bilmiyorum. Gelsinler beni Gölbaşına kaktırıversinler, bir kaşık suda boğulurum" dedi.

Denizli'de çiftçilik yapan 68 yaşındaki Burhan Tokay, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un "Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz" sözleri üzerine, CHP'yi Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet etmek için Denizli'den otostop ile Ankara'ya geldi. 19 Şubat 2001'de MGK'da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Başbakan Bülent Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatmasının ardından çıkan krizde bankaya olan borcundan dolayı büyük sıkıntı çektiğini belirten Tokay, bir daha böyle olayların yaşanmaması için 16 Nisan'ın tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. 2001 krizinin ardından bankaya o zamanın parasıyla 1 milyar 500 milyon borcunun olduğunu söyleyen Tokay, bir gecede borcunun 7 milyar 500 milyon olduğunu ifade etti. Çoğu çiftçinin 2001 kriziyle büyük sıkıntı içine girdiğini aktaran Tokay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O dönemde traktörümüzü sattırdılar. 25 dönüm arsam vardı, onu da sattırdılar. Borçlarımızı ödeyemedik. Benim gibi çoğu çiftçi bu mağduriyeti yaşadı. Borçlarımı ödeyemeyince dilencilik belgesi talebinde bulundum. Denizli'deki tüm kurumlara başvurdum. Hiç birinden onay çıkmadı. Maliye Bakanı Sümer Oral'dan dilencilik belgesi talep ettim. Bakanlar Kurulundan onay çıkmadı dediler. O borçları ödeyemedik. AK Parti geldi ve 150 milyar lira 7 yıl vadeli faizsiz bize kredi verdi. Hayvancılık yaptık ve o borçlarımızı ödedik. Şimdi de benim gibi o kadar mağduriyet yaşayan çiftçilerin, çocuklarının mağduriyet yaşamaması için 'evet' demelerini istiyorum" diye konuştu.

16 Nisan'ın tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Tokay, "Milleti sağduyulu olmaya ve bu fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum. Pazartesi günü Denizli'den yola çıktım. Şimdi de Anıtkabir'e gideceğim ve bunları şikayet edeceğim. Evetçileri denize dökecek olan milletvekillerine ve Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Gelsinler beni Gölbaşı'na kaktırıversinler bir kaşık suda boğulurum. Onlara kalsın bu dünya. İstedikleri gibi çalsınlar çırpsınlar. Atatürk'ün partisi oysa eğer, Atatürk'ün nesli onlarsa eğer ki dediklerine göre öyle. Şikayet etmeye geldim, utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tokay, 2001 krizinin ardından dilencilik başvurusu için verdiği dilekçeyi, organlarını satmak için verdiği ilanı ve ölüm orucuna başladığı zaman yapılan haberlerini bastırdığı önlüğü giyerek CHP'yi Atatürk'e şikayet etti.

(İLK-BT-