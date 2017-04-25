CHP'ye Hakaret Etti Hakkında Soruşturma Açıldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel sosyal medyada CHP'ye hakaret eden Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığını söyledi.



Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, 11 Aralık 2016 günü Facebook hesabından paylaştığı mesajda, CHP için "Darbeyle yapamadınız. Ekonomik saldırılar ile yapamadınız. İçimizdeki siyasi muhalefet maşanız olan - Cumhursuz Halt Parçası - ile de gerekli muhalefeti yapamadınız. Çok ilginç ne diyordu o da; Kan dökülmeden bu anayasayı değiştiremeyeceksiniz. Ne tesadüf değil mi? Neyse bu cümleleri de bir yere yazalım. Nihayet Emperyalist babalar içimizdeki maşalar ile hanidir ara verdikleri terör saldırısına tekrar geri döndü" diye yazdı.



Nuri Kiraz'ın paylaşımını TBMM'ye taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi, Sertel'in soru önergesine bakanlık tarafından verilen cevapta, hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:



"Ödev ve sorumlulukların ihlali veya yasaklanmış fiil ve hallerin ortaya çıkması durumunda hangi işlemin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun disiplin hükümlerini muhteva eden 124 ve devamındaki maddelerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olup, din, dil, ırk, mezhep ve sendikasına bakılmaksızın meri mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden Bakanlığımız personeli hakkında inceleme/soruşturma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu ilçe milli eğitim müdürü hakkında inceleme/soruşturma başlatılmış olup işlem halen devam etmektedir."



Sertel, "Daha önce AKP'den aday adayı da olan bu kişi asla korumaya alınmamalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan bu şahıs suç işlemiştir. Kamuoyunun vicdanının rahatlatılması için gereği yapılmalıdır" dedi



- İzmir