CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Şeyh Edebali Türbesi'ni Ziyaret Etti
Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bilecik'te düzenleyeceği referandum da 'hayır' mitingi öncesinde Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi aynı zamanda Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesini geldi. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Alan Sorumlusu Engin Beyce'nin karşıladığı İnce, türbede dua ederek yetkililerden bilgi aldı. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinin yazdığı mermer blokun önünde hatıra fotoğrafı çekinen İnce ve partililer daha sonra mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına geçtiler.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Metin Yaşar ve partililer eşlik etti. - BİLECİK