CHP Uşak Teşkilatından İzmir Saldırısı Açıklaması

CHP Uşak İl Teşkilatı, İzmir gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamada bulundu.



Partiden yazılı olarak yapılan açıklamada şunlar söylendi; "Güzel İzmir'imiz de terör yine kalbimizden vurdu. Kahraman Polisimiz Şehidimiz Fethi Sekin sayesinde Ortaköy saldırısı benzeri bir katliam engellenmiştir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Anısı önünde minnetle eğiliyoruz. Şehitlerimizin yakınlarının acısı bizim de acımızdır. Bu vesileyle onlara başsağlığı yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yine tüm Yargı camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Teröre, arkasındaki tüm güçlere haykırıyoruz ki yılmayacağız yıkılmayacağız. Hatırlatıyoruz ki bu Ülke teröristlerin akıllarının alamayacağı bedeller ödenerek kuruldu. Bu ülkenin çamurunda kökü binlerce yıla dayanan birlik var, kardeşlik var. Bu birliği kardeşliği bozamazlar. Bozamayacaklar." - UŞAK