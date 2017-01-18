CHP Uşak Milletvekili Yalım Açıklaması

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, araç trafik sigortalarındaki artışla ilgili "Nasıl akaryakıtta taban ve tavan fiyatı uygulanıyorsa sigortalara da araç kategorilerine göre çözüm üretilmesi gerekiyor." dedi.



Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ulaştırma, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın, dövizdeki artış nedeniyle araç trafik sigortası ve kasko fiyatlarının en az yüzde 10 oranında artacağını belirttiğini anımsattı.



Türkiye'de faaliyet gösteren 20'ye yakın sigorta şirketinin bulunduğunu, bunların bir kısmının yabancı şirket olduğunu ifade eden Yalım, bu şirketlerin kendi iradeleri ile belirledikleri fiyat politikasından dolayı vatandaşın zor durumda kaldığını söyledi.



Birçok hususi ve ticari aracın 2015 yılında başlayan ve yüzde 100'ün üzerinde bir artışla etkilendiği zamlara yüzde 10 artış getirilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Yalım, şöyle konuştu:



"Ulaştırma sektöründe çalışan vatandaşların bu artışlardan dolayı zor durumda olduğu açıktır. Şu anda akaryakıt fiyatları oldukça yüksek seviyede. Dolara bağlı artışlar, sektörü daha da zor duruma düşürecektir. Nasıl akaryakıtta taban ve tavan fiyatı uygulanıyorsa sigortalara da araç kategorilerine göre çözüm üretilmesi gerekiyor. Sigorta şirketlerinin sunduğu fiyatların kontrol altına alınabilmesi, sigortasız aracın olmaması adına Ulaştırma Bakanlığının taban ve tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmesini şarttır. Aksi takdirde birçok aracın sigortasız trafikte doylaşmasına neden olunacaktır. Bu da olası kazalarda da birçok kişinin mağduriyet yaşayacağı anlamına gelmektedir."



Yalım, Türkiye'deki uluslararası taşıma sektörünce Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya gibi devletlerin haksız vergi almalarından dolayı Avrupa Adalet Divanında açtığı davanın da yarın Lüksemburg'da görülmeye başlanacağına işaret etti. Yalım, Avrupa Adalet Divanının doğru bir karar vermesini beklediklerini de sözlerine ekledi.