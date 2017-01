CHP Uşak Milletvekili Yalım Açıklaması

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyeliye ilişkin, "Sınır bölgelerine yapılacak ilave kamplarla bu Suriyeli vatandaşların buralarda toplanması, ülkelerindeki olayların bitmesiyle de memleketlerine gönderilmesi doğru olacaktır." dedi.



Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın, bir süre önce 2 kişinin görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığını belirtti.



Söz konusu görüntüler ile ilgili temsil makamlarına yaptığı yazılı başvuruya, iki hafta geçmesine rağmen henüz bir cevap verilmediğini aktaran Yalım, "Bu görüntülerin doğru olup olmadığıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan ve İçişleri Bakanlığından bir cevap beklemekteyiz." diye konuştu.



Türkiye'de yaşanan terör olaylarına da değinen Yalım, 3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye girişi sırasında kayıtlarının tam tutulmadığını öne sürdü.



Türkiye'ye giriş yapanların kontrollerinin yapılmamasının yaşanan terör eylemlerine de zemin hazırladığını iddia eden Yalım, şöyle devam etti:



"Tabii ki bu insanların arasında masum olanlar da var, ancak kötü niyetli olanları da var. Bu 3 milyon Suriyeli Türkiye'de rahat bir şekilde yaşarken bizim Mehmetçiğimiz şu an çölde savaşıyor, can veriyor. Sınır bölgelerine yapılacak ilave kamplarla bu Suriyeli vatandaşların buralarda toplanması, ülkelerindeki olayların bitmesiyle de memleketlerine gönderilmesi doğru olacaktır. Vatandaşımızın, eğlence yerinde, restoranda veya otobüs durağında beklerken can vermemesi için kontrollü bir şekilde Suriyelilerin kamplara alınmasının bu olayların önüne geçilebilecek tek yöntem olduğunu belirtmek istiyorum."