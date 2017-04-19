CHP Trabzon Milletvekili Pekşen Açıklaması

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "YSK bizatihi kendisi suç işlemiştir. Kurulda görev yapan yargıçların tamamı görev suçu işlemiştir. Kanundaki emredici düzenlemeleri yargıçların bilmemesi söz konusu olamaz." dedi.



Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarının şaibeli olduğunu ileri sürdü.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy sayımına ilişkin aldığı kararla hukuksuzluğa yol açtığını savunan Pekşen, sonuçlara ilişkin bir garabet yaşandığını söyledi.



Pekşen, "YSK bizatihi kendisi suç işlemiştir. Kurulda görev yapan yargıçların tamamı görev suçu işlemiştir. Kanundaki emredici düzenlemeleri yargıçların bilmemesi söz konusu olamaz. Bir yargıç kanunla düzenlenmiş konuda içtihat oluşturamaz. Bu kocaman bir kılıf uydurmadır. Biz buna, kanuna karşı hile diyoruz. Bir yargıç kanuna karşı hile yapamaz." ifadesini kullandı.



YSK'ya yapılan itirazlara da değinen Pekşen, kurul başkanı ve üyelerinin bu itirazlar açısından reddi hakim koşulu taşıdıklarını belirtti.



Pekşen, şöyle devam etti:



"YSK'nın başkanı ve üyeleri bu davaya bakmamalılar. Hele hele başkanın hiçbir şekilde bu davada yargıç statüsünde bulunması mümkün değildir. Yargılanmalıdır. Hakkında da suç zaten suç duyuruları devam ediyor. Biz de hazırlığımızı tamamladığımızda hakkında suç duyurusunda bulunacağız."



CHP örgütlerinin tüm seçim çevrelerinde yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili de yasal başvurularda bulunacaklarını aktaran Pekşen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, en azından ben şahsen, gideceğim. Çünkü bir milletvekili olarak anayasanın bana sağlamış olduğu yetkiler OHAL döneminde hukuka, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak elimizden alınmaya çalışılıyor. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi gereği pilot dava yöntemiyle doğrudan başvuruyla, yurttaşları da davet ediyorum, bu sonuca yöneleceğiz. Bugünlerde atasözleri üzerinden enteresan bir tartışma var. Atı alan Üsküdar'ı geçti de nereye gitti? Başka bir atasözü ile cevap verelim; 'Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.' 'Bu hilkat garibesi' anayasa yürürlüğe girerse, ilk seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağını değil ama kimin seçileceğini hepimiz biliyoruz. Herkim ki bu anayasa teklifini, 'seçildiğim takdirde çöpe atacağım' derse, o Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır."