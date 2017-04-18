CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin "mühürsüz" seçim olduğunu savunarak, "YSK öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden, anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriteden almaktadır. Belli bir siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir, demokrasiye ihanettir." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda referandum sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Referandumu, evinde büyük bir dikkatle izlediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "YSK, mühürsüz oy pusulaları ve zarfları geçerli sayacak" şeklinde bir haber geldiğini söyledi. Hemen arkadaşlarını aradığını, onların da "Evet doğru" dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, akşama doğru Genel Merkez'e geçerek, bir basın toplantısı yaptığını, YSK'yı, "Yanlış yapıyorsunuz. Referandumun meşruiyetine gölge düşürüyorsunuz." diye uyardığını belirtti.



Kılıçdaroğlu, YSK'nın bu kararından geri döneceğini beklediği için o gün başka bir açıklama yapmadığını anımsattı.



YSK'nın yasaları çiğnediğini, üstüne düşen görevi yapmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden, Anayasa'dan değil, belli bir merkezden, siyasi otoriteden almaktadır. Belli bir siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir. demokrasiye ihanettir." dedi.



Seçim Kanunu'nun 98. maddesinde "Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar, geçersiz sayılır." yazdığına işaret eden Kılıçdaroğlu, okuması, yazması olmayan bir vatandaşa bile bunun okunması halinde, "Gayet açık" diyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Peki siz hangi ahlakla, anlayışla, talimatla, hukuk anlayışıyla bunu geçerli sayarsınız?" diye sordu.



"Şaibeyi besleyen YSK"



Kılıçdaroğlu, 101. maddede, "Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir." dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siz 11 kişi, sizi oraya getiren iradenin temsilcisi olarak görüp, onların arzularına göre mi karar veriyorsunuz? Yoksa anayasa ve yasalara göre mi karar veriyorsunuz? 'Bizi buraya getiren iradenin arzusuna göre karar veriyoruz' diyorsanız, hakim cübbesini çıkarın ve o binadan ayrılın. Kanun, 'Oy pusulaları mühürsüzse geçirsizdir' diyor, 'Geçersiz olabilir' demiyor, takdir hakkını vermiyor. Takdir hakkını, milli iradenin kabesi olan TBMM vermiyor. Siz 11 kişi kendinizi ne sanıyorsunuz da TBMM'nin üstünde bir güçle kendinizi konumlandırabiliyorsunuz.



Bu referandum şaibeli bir referandumdur. Şaibeyi besleyen de YSK'dır. Adalet ve Kalkınma Partisinden birisi başvurmuş, başvurabilir. Bu başvuru üzerine toplanıyorlar, kanunda, Anayasa'da bu kadar açık hükümler olmasına rağmen bunlar 'geçerli olabilir' diye karar alıyorlar. Bu, maç ortasında kuralları değiştirmektir. Maç ortasında kurallar değişirse o maçın meşruiyeti olmaz, o maç şaibeli maçtır. Bu seçimin, adı mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mührü yoktur. "



"24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz"



Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Sadi Güven'in, "Oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe seçim geçerlidir." dediğine işaret ederek, zaten oyların sahte olup olmadığını, oylardaki sahteliği engellemek için bu mührün getirildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Değerli kardeşim sen halen bunu anlayamadın mı? 2010'da getirildi. Gerekçe üretiyorlar. Bu karar da henüz yayınlanmadı. Karar verilmiş ama gerekçelerini kimse bilmiyor. Bugün başvuruyoruz; 24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz." dedi.



Diyarbakır'dan eski bir savcının aradığını, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz niye bir şey söylemiyorsunuz? Ey YSK üyeleri, sizlere milletvekilliği sözü mü verildi diye sorun" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ben de sorayım. 11 kişiye sorayım, ey YSK üyeleri, size milletvekilliği sözü mü verildi; siz anayasayı, yasaları çiğniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.



"O koltuklardan ineceksiniz"



Kılıçdaroğlu, 2014'te Bitlis Güroymak'ta seçim yapıldığını, seçimlerde mühürsüz oy pusulalarının olduğunun görüldüğünü, seçimin iptal edildiğini, yenilendiğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, itiraz edildiğini, konunun YSK'ya geldiğini, YSK'nın, "Mühürsüz oy pusulaları var. İlçe seçim kurulunun kararı doğrudur. Seçimin yenilenmesi gerekir." görüşünü sunduğunu, Güven'in o zaman da YSK Başkanı olduğunu anlattı.



Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu, mahkemenin 6 Şubat 2014'de, "Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır." diye karar aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, YSK'nın ise şimdi "Bunlar geçerlidir. Ben Meclisi zaten takmıyorum. Onların çıkardığı kanunlara da uymuyorum. Anayasa Mahkemesini de takmıyorum. Ben, beni buraya getiren siyasi iradeye bakarım. Nasıl talimat verirse öyle kararı veririm." dediğini iddia etti.



Kılıçdaroğlu, "Sen öyle kararı veremezsin kardeşim. Yani diyor ki 'Ben maçın ortasında bana talimat gelirse hem maçın hakemini hem oyunun kurallarını değiştiririm' diyor. Var mı böyle hukuk, adalet sistemi? Hakim, yargıç dediğiniz kişi hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Siz hukukun üstünlüğünü bir kenara atmışsınız, birinin üstünlüğüne göre karar veriyorsunuz, üstünlerin hukukuna göre karar veriyorsunuz. O koltuklardan ineceksiniz aşağıya, o koltuklardan indireceğiz sizi." diye konuştu.



"Tarih Köroğlu'nu yazar"



Kılıçdaroğlu, mührün insanlık tarihi kadar eski, aynı zamanda bir hakkın, adaletin güvencesi, inançlarına göre de çok önemli olduğuna işaret ederek, "Siz bütün bu gerçekleri yok ederek, mühürsüz oy pusulaları ve zarfları geçerli kabul ediyorsunuz. Neye göre, hangi anayasaya, yasaya göre? Eğer bunu birilerinin arzusuna göre yapıyorsan kusura bakma sen hakim olamazsın, hakim değilsin. O koltuğundan ineceksin." dedi.



Referandumda milli iradenin tecelli etmediğini, sabote edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini, "Sabote edenler birilerinden talimat alan ve kendisine yargıç diyenlerdir. Eğer bu seçim mühürsüz seçimse, hiç kimse unutmasın, söyleyecek söz bitmemiş anlamına gelir. Çünkü o belgenin altında mühür yoktur. Üsküdar'ı geçen çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Tarih, çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar, tarih atı çalan hırsızları asla yazmaz." diyerek tamamladı.



(Bitti)