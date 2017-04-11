CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke: "Bu Sandık Bir Memleket Meselesidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Bu sandık bir memleket meselesidir. Bu sandıkta iktidarı değiştirmeyeceğiz ama bu sandıktan siyasete, mesele memleket olduğunda bir olduğumuzu hep birlikte göstereceğiz" dedi.



CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ordu'nun Fatsa ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Böke yaptığı konuşmada, "16 Nisan'daki 'hayır'lardan sonra yeni bir güne doğan güneş gibi başlayacağız. Birkaç gün sonra 'hayır'lar çoğalacak ve 'hayır'lardan aydınlık yükselecek. Biz bu aydınlığı bildiğimiz için 'hayır' diyoruz. Bugün karşımıza hiçbir sorunumuzu çözmeyecek anayasa değişikliği geldi. Herhangi birinizin omzuna el koysam, biliyorum ki binlerce sorununuz var. Çocuklarımız işsiz, torunlarımız işsiz, büyük derecede işsizlik sıkıntısı var. Biz ülkemize yollar, köprüler yapılsın mı diye tartışmalara girmeyeceğiz. Biz memleket birlikte yaşayacak mı yaşamayacak mı, memleket yarın kardeşçe bir memleket kuracak mı kurmayacak mı, memleket hep birlikte 80 milyon kişiden ses çıkartacak mı onu oylayacağız. Bu sandık bir memleket meselesidir. Bu sandıkta iktidarı değiştirmeyeceğiz, ama bu sandıktan siyasete, mesele memleket olduğunda bir olduğumuzu hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.



Yeni sistemin yürütmeyi tek bir kişiye verdiğini ileri süren Böke, "Bugün bir derdiniz varsa kapınızı çalacağınız milletvekiliniz, o milletvekillerinin kapısını çalacak bakanlarınız var. Çünkü milletvekillerini de bakanları da halk seçiyor. Oysa bu anayasa değişikliği teklifi yürütmeyi tek bir kişiye teslim ediyor. Yani cumhurbaşkanına. O cumhurbaşkanı koltuğuna kim oturursa otursun hangi kadın hangi erkek hangi siyasi görüşten olursa olsun, yürütme yetkisini tek elde topladığı için bütün bakanları seçme hakkı, başkan yardımcılarını seçme hakkı o kişiye verilecektir. Bakanları cumhurbaşkanı seçecek. Bugün halkımızın derdi için fındığın fiyatı için, yollar için, sele kapılan binaların yeniden yapılması için kapısını çaldığınız milletvekili bakana gittiğinde o bakan milletvekilinin suratına bakmayacak" şeklinde konuştu.



Selin Sayek Böke'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam eşlik etti. - ORDU